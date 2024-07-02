طريقة عمل مطبق الجبنة الشيدر والزيتون أحلى فطور صحي تقدميه لأطفالك

يعد مطبق الجبنة الشيدر والزيتون من ألذ أنواع الفطائر والمعجنات السريعة التي يمكنك تحضيرها في البيت بكل سهولة، بدلاً من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نعرف مصدرها وتحتوي على مواد حافظة تسبب العديد من الأمراض، فهو لذيذ الطعم والرائحة شهية ونجد بعض الأمهات يفضلون تحضيره على وجبة الإفطار مع الشاي والحليب، كما يتميز بحشواته المختلفة اللذيذة التي تعطي له مذاق رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على طريقة عمل مطبق الجبنة الشيدر والزيتون بأسهل الخطوات وأقل التكاليف.

مكونات عمل مطبق الجبنة الشيدر والزيتون

يتكون المطبق من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ثلاث أكواب من الدقيق.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

الحشو

جبنة شيدر مبشورة.

شرائح من الزيتون المخلي.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل مطبق الجبنة الشيدر والزيتون بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نقوم بخلط الدقيق مع الملح والسمنة ونقلبهم جيدًا. نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة. نشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم ندهنها بقليل من الزيت. نغطي الكرات، ثم نتركها حتى ترتاح لمدة عشر دقائق.

طريقة تشكيل مطبق الجبنة الشيدر والزيتون

نقوم بفرد كرات العجين بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة الحجم، ثم نقوم بدهنها بقليل من الزيت ونرش عليها الجبنة الشيدر والزيتون والبقدونس، ثم نطبقها على شكل مستطيل متوسط الحجم، ثم نقوم بإحضار مقلاة واسعة ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بقلي المطبق في الزيت الساخن ونقلب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي وقوامه مقرمش وهش، نكرر نفس الطريقة حتى تنتهي كمية المطبق كلها، بعد ذلك نقوم برص المطبق على أطباق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا.