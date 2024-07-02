ألحق أدفع قبل الغرامة.. الأستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024 وكيفية السداد بشكل إلكتروني

الأستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024، مع بداية شهر مايو يبدأ المواطنين في الاستعلام عن فاتوره الكهرباء وذلك ليتمكنوا من سدادها في المواعيد المحددة حتى لا يضطروا إلى دفع الغرامات والجزاءات عند تأخر الفواتير حتى لا يتسبب ذلك في انقطاع خدمة الكهرباء عنهم واليوم سنتعرف معا على كيفية الاستعلام بشكل إلكتروني عن فاتورة الكهرباء وكيف يتم سدادها إلكترونيا في السطور القادمة فتابعونا.

الأستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024

يسعى عدد كبير من المواطنين إلى سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو وذلك لتجنب دفع أي غرامات نتيجة التأخير عند فاتورة الكهرباء لذلك يمكن الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بشهر يوليو عبر الخطوات التالية:

أولا على المستعلم التوجه الي موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويمكن الدخول اليه من هنا .

من القائمة يتم تحديد أيقونة الخدمات.

يتم اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

إدخال البيانات المطلوبة وهي تأتي على النحو التالي: الرقم القومي. الاسم بالكامل. المحافظة التابع لها. رقم العدد المكون من 10 أرقام.

الضغط على استعلام.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024 عن طريق فوري

يتم دفع فاتورة الكهرباء لشهر يوليو إلكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية: