رسميا… الان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول للعام 2024، حيث ينتظر بفارغ الصبر طلاب وطالبات، الدبلومات الفنية بجميع الشعب ” صناعي، تجارى، زراعى، فندقي ” وذلك بالتزامن مع اقتراب لجان التصحيح من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة للطلاب في مختلف مدارس الدبلوم الفني والزراعي والتجاري. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على أن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 ستظهر قريبًا برقم جلوس الطلاب في جميع المحافظات، بعد اعتمادها رسميًا ونشرها عبر بوابة التعليم الفني، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بكل سهولة ويسر.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 موقع الوزارة:

تُنشر وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس للعام 2024 فى جميع التخصصات بعد اكتمال عملية التصحيح، حيث تشهد المدارس الفنية إقبالًا كبيرًا من الطلاب، الذين يتطلعون إلى الحصول على درجات الامتحانات في السنة النهائية من هذه المرحلة، فالنجاح في هذه المرحلة يتيح للطلاب الانتقال إلى الجامعة، في حال تحقيقهم للحد الأدنى من الدرجات المطلوبة واجتيازهم لامتحانات المعادلة التي تضعها وزارة التعليم العالي. وبمجرد الانتهاء من عملية التصحيح ومراجعة الأوراق، ستتم إتاحة النتيجة إلى جانب أسماء الطلاب الأوائل في مرحلة الدبلوم التجاري.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024:

يتطلع طلاب الدبلومات الفنية إلى إطلاق بوابة التعليم الفني لنشر نتائج العام 2024. حيث ستتيح هذه البوابة للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات، بمجرد ظهور النتيجة، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني والقيام بالخطوات التالية: