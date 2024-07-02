هاتف بمواصفات خيالية.. مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom أحدث إصدار

هاتف Realme X3 Super Zoom يأتي بتصميم يركز بشكل أساسي على تجربة التصوير الفائقة الدقة حيث يتميز بكاميرا خلفية رباعية متطورة مع تطور التكنولوجيا في مجال التصوير الهاتفي حيث أصبحت الكاميرات الرباعية خلفية الأهمية البالغة في هواتف الأندرويد الذكية ومن بين هذه الهواتف هو هاتف Realme X3 Super Zoom الذى يتميز بمجموعة كاميرا خلفية رباعية تتضمن عدسات متعددة تعمل بتناغم لتوفير تجربة تصوير مميزة لذلك سوف نوضح لكم مواصفات الهاتف بشكل تفصيلى.

مواصفات هاتف Realme X3 Super Zoom

يحتوى الهاتف على العديد من المواصفات التى جعلته يحقق أعلى نسبة مبيعات داخل الأسواق خلال الفترة الماضية فمن أهم هذه المواصفات:

شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة دقة Full HD+ (2400 × 1080 بكسل)

معالج Qualcomm Snapdragon 855+ ثماني النواة.

يحتوى الهاتف على ذاكرة عشوائية RAM 8 جيجابايت.

سعة التخزين 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

الكاميرا الخلفية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل (العدسة الرئيسية) و8 ميجابكسل (عدسة التقريب البصري 5x) و8 ميجابكسل (عدسة فائقة الاتساع)، و2 ميجابكسل (عدسة عمق).

الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة 32 ميجابكسل و8 ميجابكسل.

بطارية بسعة 4200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

نظام التشغيل Android 10 مع واجهة مستخدم Realme UI.

العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل تعتبر هذه العدسة الركيزة الأساسية للنظام حيث توفر صورا واضحة ومفصلة بفضل دقتها العالية.

سعر هاتف Realme X3 Super Zoom

السعر يختلف بناء على السوق والمكان الذي تشتري منه. عادة ما يكون سعر هاتف Realme X3 Super Zoom حوالي 300 إلى 350 دولارا أمريكيا ولكن يمكن أن يختلف هذا السعر بناء على التخفيضات أو العروض التي قد تكون متاحة للحصول على السعر الدقيق والأحدث يفضل التحقق من مواقع البيع عبر الإنترنت أو الاتصال بموزعي Realme المحليين.