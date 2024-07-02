تحميل واتساب عمر الذهبي 2024 لاجهزة الاندرويد بمميزات خيالية

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحميل واتساب عمر الذهبي 2024 لاجهزة الاندرويد بمميزات خيالية
واتساب عمر الوردي

يتميز تطبيق واتساب عمر الذهبي بعدد كبير من المزايا التي جذبت العديد من الأشخاص وأصبح منها التطبيقات الشهيرة التي يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية الاندرويد او الايفون بخطوات ميسرة حيث إن التطبيق من اهم تطبيقات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يوفر لك عدد كبير من المزايا مثل ألوان المحادثه وعمل حسابات على نفس التطبيق واخفاء الحالة من متصل الآن وغيرها من المميزات الاخرى التي سوف نذكرها لكم خلال التالي.

خطوات تحميل واتس اب عمر الذهبي

احصل على واتساب عمر الذهبي برابط مباشر من خلال محرك البحث جوجل باتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على اعدادات هاتفك واضغط على السماح بتسجيل تطبيقات مجهولة المصدر اولا.
  • ثم اذهب الى محرك البحث واضغط على تحميل واتساب عمر الذهبي واختار الرابط المباشر واضغط على تنزيل ثم تثبيت.
  •  قم بفتح الوتساب عمر الذهبي وادخل رمز الدوله ورقم الهاتف واكتب رمز التحقق بطريقة صحيحة واطلع على خصائص الواتس اب.
  • واضغط على موافق ثم استخدم الواتس اب في اي وقت.

مميزات واتساب عمر الذهبي 2024

يوفر لك وتساب عمر الذهبي عدد كبير من المزايا التي جعلته من التطبيقات الشهيرة والاكثر نجاحا حيث سوف نعرض لكم بعض هذه التطبيقات التي تتمثل فيما يلي:

يمكن قفل الحساب برقم سري او من خلال بصمة الاصبع او بصمه الوجه يمكن أن تغير شكل الواتساب واللون ويمكن ان تضع خلفية لكل محادثة تستطيع ان تستمتع بعدد كبير من الثيمات. والايموجي التي تستخدم في الدردشات وتزيد من روعتها.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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