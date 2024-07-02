حمله بسرعه وابهرهم.. واتساب جي بي التحديث الاخير ضد الحظر بمميزات واضافات جديده

واتس جي بي من احد تطبيقات المراسلة الرائعه الذي جذع على اعجاب العديد من الأشخاص وأصبح من التطبيقات التي لها شعبيه كبيره نظرا لأنه يقدم العديد من المميزات لجميع الأفراد ويمكن ان تقوم بتحميله برابط مباشر وايضا تحديث التطبيق للاستفادة من التحسينات التي يقوم بها بشكل مستمر حيث ان التطبيق اصبح ضد الحظر، ويمكن أن تستعين به كأحد التطبيقات الأساسية في هاتفك وسوف تجد العديد من المميزات التي سوف تجعل مراسلة الاصدقاء والاشخاص الاخرين سهله وممتعه وسوف نعرض لكم خطوات تحميل تحديث واتساب جي بي 24 خلال الفقرات التالية.

مزايا تطبيق جي بي

إذا كنت ترغب في تجربة مختلفة وممتعة يجب ان تقوم بتحميل تطبيق المراسلة الشهير واتس جي بي الذي أصبح من نشر التطبيقات في الاونه الاخيره ويضم عدد كبير من المميزات المتنوعة التي تتمثل فيما يلي:

يمكنك اخفاء اخر ظهور على الواتس وذلك من أهم مزايا الخصوصية والأمان في التطبيق.

يمكنك ان تستمتع بعدد كبير من الثيمات التي تختار من بينها ما يناسبك يمكن ان تتعرف على الرسائل المحذوفه يمكن ان تلغي وضع علامة زرقاء عند قراءة رسائل للاصدقاء.

يمكنك تعطيل مكالمات الصوت والفيديو.

يمكنك ان تشارك الحالة لأكثر من يوم كامل ويمكن تنزيل حالات.

خطوات تنزيل واتساب جي بي للاندرويد