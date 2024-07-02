عاجل.. صرف زيادة مبهرة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق+الموعد المتغير

اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق تم الاعلان من قبل وزارة المالية العراقية عن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2024 حيث يسأل عدد كبير من المواطنين العراقيين لمعرفة التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين في العراق للشهر الحالي حيث قام مجلس الوزراء العراقي بإصدار قرار هام بخصوص زيادة نسبة 10% على رواتب الموظفين والمتقاعدين للحد من تخفيف العبء الاقتصادي والمالي على الشعب العراقي وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع تابعوا معنا.

ما هي رواتب المتقاعدين في العراق لهذا الشهر؟

تم صرف رواتب المتقاعدين في العراق لهذا الشهر بداية من مارس 2024 حيث قامت الجهات المسؤولة بالإعلان على أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر أبريل ابتداءً من الأول من أبريل 2024 وسوف تستمر عملية صرف الرواتب حتى 8 أبريل 2024 وقامت الوزارة أيضاً بإضافة زيادة تقدر بـ 100 ألف دينار للمواطنين العراقيين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار يمكن للمتقاعدين لعام 1445 هـ أن يستعلموا عن الرواتب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يمكنكم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق.

بعد ذلك قم بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على خيار الاستعلام عن الراتب من القائمة الرئيسية ثم الانتقال إلى قائمة رواتب المتقاعدين.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على زر الإستعلام ليتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالراتب.

الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد بالعراق

تم وضع عدة شروط من قبل الحكومة العراقية للحصول على راتب التقاعد بالعراق وتتمثل هذه الشروط في الآتي: