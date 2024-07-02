بطوطة والطفل الشقي.. استقبل قناة بطوط  batoot الجديد 2024 بجودة هائلة

من أكثر التردد التي عليها بحث كبير في الفترة الجارية، قناة بطوط batoot بعد اكتسابها شهرة غير عادية في عالم الطفل والكرتون، وأصبحت من أبرز القنوات الفضائية التي عملت على جذب قاعدة كبيرة من المتابعين والمشاهدين حول العالم، نظرًا لما تقدمه من محتوى متنوع ومتجدد يمكن من خلاله تلبية احتياجات الأطفال والمتابعين في كافة الدول العربية، وتتمتع القناة كذلك بتقدم برامج ترفيهية وتثقيفية مميزة، يمكنك العمل على تنزيلها عبر الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات والعرب سات.

تردد قناة بطوط أطفال 2024

لمشاهدة أجمل ما تقدمه قناة بطوط والطفل الشقي، من برامج متنوعة وتعليمية يمكنك من خلالها اكتساب مهارات غير عادية في عالم الطفل والكرتون على مدار اليوم بجودة هائلة دون انقطاع، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة بطوط أطفال كيدز يكون نايل سات.

في حين أن التردد الجديد للقناة يكون 11494.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب قناة بطوط أطفال فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

استقبل التردد الخاص بقناة بطوط أطفال 2024 عرب سات

ويمكنك مشاهدة المحتوى المميز بدون رسوم عبر قناة بطوط أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من أشهر العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-