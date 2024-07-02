ظهررررُت مباشر “moe.gov.ly” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في ليبيا بالاسم ورقم الجلوس

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس ينتظر الطلاب نتائج الاعدادية بكل حماس، فمن المقرر أن يقوم المكتب الوطني للتربية والتكوين النتائج بكافة الولايات بالإعلان عنها، وهذا الأمر جعل الطلاب يحصلون على فرصة في تقييم الوضع الخاص بهم الأكاديمي في تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل طالب بالمواد، وهذا يساعدك بتحسين مستواهم الأكاديمي.

نتائج الاعدادية ليبيا 2024

تتمكن من الاستعلام عن نتائج المراسلة الجزائر ومعرفة مستواك في كل المواد، بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الوطني والتكوين عن بعد اضغط هنــا .

تسجيل الدخول، عن طريق كتابة رقم التسجيل بالحقل الخاص به.

اضغط على الولاية الخاصة بك.

إدراج تاريخ الميلاد.

النقر على أيقونة استخراج أو استعلام.

انتظر، حتى تظهر أمامك النتيجة.

نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا

يتمكن الطلاب والطالبات في دولة ليبيا بمعرفة نتائج الاعدادية لعام 2024 ميلاديًا عن طريق المنصة الرقمية ويلزم عليك أن تتأكد من كتابة الرقم السري صحيح، وهذا الرقم تحصل عليه من قبل وزارة التعليم عن بعد وقت التسجيل.

وتذكر، أن النتائج لا تتواجد على تلك المنصة فور الإعلان عنها، بل تحتاج إلى عدة أيام من أجل ظهورها، جانب هذا، فتلك المنصة احتوت على الخطط الدراسية المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، ويستطيع الطالب مشاهدتها.

ويلزم على كل طالب أن يقوم بمراجعة البيانات الشخصية الخاصة به، وفي حالة وجود خطأ فيها، فهنا يجب أن يقوم بتصحيح المعلومة الخاطئة، مع إعلام المكتب عن ذلك الأمر.