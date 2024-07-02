الإعلان عن نتائج المراسلة في الجزائر 2024 عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في الجزائر عن صدور نتائج امتحانات المراسلة للعام الدراسي 2024، هذه الامتحانات المعروفة باسم امتحانات إثبات المستوى دورة مايو، تشمل جميع الولايات الجزائرية، حيث بدأ الطلاب في البحث عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج، وقد أشارت مصادر رسمية إلى أن النتائج ستكون جاهزة خلال ساعات قليلة، ويمكن الحصول عليها بالاسم فقط، وأكدت المصادر أن النتائج ستظهر على موقع الديوان الوطني وموقع فضاء أولياء التلاميذ، بالإضافة إلى مواقع أخرى.

رابط موقع نتائج المراسلة في الجزائر 2024

كما نشرت وزارة التربية والتعليم في الجزائر الموعد الرسمي لصدور نتائج امتحانات المراسلة للطلاب، كما أوضحت أن نتائج هذا العام مبشرة جدًا، وستصدر النتائج وفق الجدول التالي:

30 جوان 2024: نتائج ولايات الجلفة، مستغانم، تبسة، شلف، بسكرة، ورقلة، قسنطينة، بجاية، وسعيدة.

01 جولية 2024: نتائج ولايات الجزائر، الوادي، عنابة، الأغواط، وهران، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سطيف.

02 جولية 2024: نتائج ولايات تيزي وزو، سكيكدة، عين الدفلى، تمنراست، سوق أهراس، أدرار، باتنة، تلمسان، بشار.

كيفية الحصول على كشف نقاط إثبات المستوى في الجزائر 2024

أشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر إلى أن كل طالب يمكنه الحصول على نتائج امتحان إثبات المستوى للعام الدراسي 2024 باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد: يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الرابط هنا.

يتم اختيار الجزء المخصص لــ “نتائج المراسلة دورة مايو 2024”: بعد الدخول إلى الموقع.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب: يجب على الطالب كتابة رقم التسجيل الذي حصل عليه عند التقدم للامتحان.

اختيار الولاية أو المركز: يجب تحديد الولاية أو المركز الذي تقدم فيه الطالب للاختبار.

إدخال تاريخ ميلاد الطالب: كتابة تاريخ ميلاد الطالب كما هو مسجل في الوثائق الرسمية.

إضافة الكلمة العشوائية أو رمز التأكيد: يظهر رمز تأكيد أو كلمة عشوائية يجب إدخالها بشكل صحيح.

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