 3 أيام على سحب مسابقة الحلم الـ 100 الف لشهر يوليو..شارك واربح

أعلنت إدارة مسابقة الحلم عن كيفية التواصل بخطوات التسجيل بالإضافة إلى كشف أسماء الفائزين في سحب 100 ألف دولار وذلك لشهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى استمرارية فتح باب التسجيل حتى اليوم الخاص بالسحب، وسوف نقوم بعرض خطوات المشاركة في الحلم لتتمكن من الحصول على فرصة الفوز بمليون دولار والذهب من خلال السطور القادمة.

أرقام التسجيل في مسابقة الحلم 2024

أتاحت مسابقة الحلم مجموعة من الأرقام حتى تستطيع المشاركة بها من جميع انحاء الدول العربية، حيث يتمكن المشاركين من في السابقة من المشاركة من خلال الشبكات المحلية والمنافسة على الجائزة الكبيرة، كما تتمثل تلك الأرقام الخاصة بالحلم الجديد في النقاط التالية:

مصر

يمكنك الاتصال من شبكة أورنج على: 98880

وشبكة فودافون:95458 أو على رقم95450.

أما من داخل الإمارات العربية

من خلال 60767.

من السعودية من خلال:

زين: 755505.

اتصالات:858888.

موبايلي:650444.

كما يمكنك المشاركة من البحرين

وشبكة زين على: 94000

ومن داخل الكويت على:4141.

عمان: 90434.

اليمن: 8600.

العراق: 2266.

أهم شروط للاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة مصطفى الأغا “الحلم” الحصول على الجائزه الكبرى المقدمه من البرنامج يجب أولا على المشاركين الالتزام التام بعدة شروط وضوابط تتمثل فيما يلي: