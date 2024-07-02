عاجل !! تسريب حل امتحان اللغة الاجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024 بالصور داخل المقال

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
عاجل !! تسريب حل امتحان اللغة الاجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024 بالصور داخل المقال

نشرت الكثير والعديد من المواقع الإلكترونية عن تسريب حل امتحان اللغة الاجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024، وهذا ما زاد قلق وتوتر الكثير من أولياء الأمور على أبنائهم في الساعات الأولى من الامتحان، وبناءً على ذلك فقد وضحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن حقيقة تسريب الإجابات والحل للطلاب من خلال جروبات الغش على تطبيق تليجرام، وبالتالي فقد يمكنك من خلال المقال التعرف على أحدث التصريحات وفق الآتي.

تسريب حل امتحان اللغة الاجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024

بشكل رسمي أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن نفي أي أخبار تم تداولها بشأن تسريب حل امتحان اللغة الاجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024 اليوم الموافق 2 من يوليو 2024، حيث كانت المادة الرابعة من ضمن المواد الأساسية لطلاب العلمي والأدبي، وبناءً على ذلك فقد وفرت وزارة التربية المصرية كافة المعلمين لكي يقوموا بمراقبة اللجان على أكمل وجه، وتم أيضًا توفير لجان خاصة من القوات العسكرية حتى تحافظ على النظام الآمني  للطلاب وتمنع أي طرق للغش على الإطلاق.

إجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024 ثانوية عامة

تم نشر بعض الصور لكي يتم إثبات بتسريب الامتحانات، وذلك من خلال جروبات الغش التي تم تداولها بشكل كبير بين الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن من خلال البحث المستمر أعلنت وزارة التعليم بأن هذه الإجابات كانت وفقًا لامتحانات سابقة لعام 2023 وعام 2022، وبالتالي فقد نفت أي اخبار جديدة للطلاب ووضحت بأن التسريب والشائعات ما هي إلا لتوتر وتشتت الطلاب في جميع المحافظات.

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Gehad hussin

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