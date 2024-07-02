“مبرووك النجاح”NOW استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس فقط

في الوقت الحالي، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات لمرحلة الشهادة الإعدادية، خاصة مع اقتراب ظهور النتائج في كافة المدارس بمختلف محافظات ليبيا عن دورة جوان، إضافة إلى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة، والراغبين في الانتقال إلى المرحلة الثانوية، وعليه سيتم فتح باب التظلم أمام الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم لكل مادة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات المرحلة الإعدادية بلغوا نحو 210 ألف طالب وطالبة، حتى أن الوزارة تمكنت من توفير كافة الإجراءات الخاصة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، حتى اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، ليتم العمل على رفع النتائج يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، حيث يطلعوا على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

طريقة نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتيجة الشهاد الإعدادية في ليبيا بمختلف المحافظات والمدارس المعنية باستخراج الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، كما يلي:-