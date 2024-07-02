“الغالي يرخصلك” مواصفات ومميزات أرخص هواتف سامسونج Galaxy A54 لمحدودي الميزانية

يعتبر هاتف سامسونج Galaxy A54 من الفئه المتوسطه رخيصة الثمن التي أطلقتها شركة سامسونج فهو يحتوي على عدة مواصفات ومزايا مناسبة لجميع المستخدمين بالإضافة إلى خصائصه التي تتلائم مع سعره ولكي تتعرفوا على أهم الخصائص والمزايا التي يحتوي عليها الهاتف تابعوا السطور التالية.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54
يحمل هاتف سامسونج Galaxy A54 عدة خصائص مميزة وسعر مناسب لأصحاب الميزانية المتوسطة وتتمثل في الآتي:
|اسم الهاتف
|Galaxy A54 سامسونج
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|معدل التحديث
|120 هرتز
|دقة الشاشة
|1080 بكسل
|سعر الهاتف
|15199 جنيه مصري
|قياس الشاشة
|6.4 بوصة
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|عدد الكاميرات
|كاميرا خلفية ثلاثية+ كاميرا أمامية
مميزات هاتف سامسونج Galaxy A54
يتميز هاتف سامسونج Galaxy A54 بعدة مزايا وتصميم أنيق وتتمثل مميزاته في النقاط التالية:
- يدعم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية (الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل).
- يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل للتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.
- يحتوي على مستشعر للبصمة تحت الشاشة كما أنه يدعم تقنية Vision Booster.
- يأتي الهاتف بشاشة مغطاة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.
- يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تجعله يعمل طوال النهار فهي بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.
- كما أنه ضمن تصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار.