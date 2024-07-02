“الغالي يرخصلك” مواصفات ومميزات أرخص هواتف سامسونج Galaxy A54 لمحدودي الميزانية

يعتبر هاتف سامسونج Galaxy A54 من الفئه المتوسطه رخيصة الثمن التي أطلقتها شركة سامسونج فهو يحتوي على عدة مواصفات ومزايا مناسبة لجميع المستخدمين بالإضافة إلى خصائصه التي تتلائم مع سعره ولكي تتعرفوا على أهم الخصائص والمزايا التي يحتوي عليها الهاتف تابعوا السطور التالية.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54

يحمل هاتف سامسونج Galaxy A54 عدة خصائص مميزة وسعر مناسب لأصحاب الميزانية المتوسطة وتتمثل في الآتي:

اسم الهاتف Galaxy A54 سامسونج نوع الشاشة Super AMOLED معدل التحديث 120 هرتز دقة الشاشة 1080 بكسل سعر الهاتف 15199 جنيه مصري قياس الشاشة 6.4 بوصة سعة البطارية 5000 مللي أمبير عدد الكاميرات كاميرا خلفية ثلاثية+ كاميرا أمامية

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A54

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A54 بعدة مزايا وتصميم أنيق وتتمثل مميزاته في النقاط التالية: