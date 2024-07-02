“بالاسم فقط” نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وموقع www.yemenexam.com

الكثير من الطلبة والطالبات لم يحصلوا على نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024 الخاصة بهم حتى الآن في مختلف المحافظات اليمنية، وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن نسبة نجاح الطلاب والتي بلغت 88.10% وكذلك أعلنت كشوفات أسماء اوائل شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2024/2023 على مستوى كل المحافظات، ولكن النتائج متاحه فقط من خلال الرقم الذي خصصته الوزارة للاستعلام، ولم يتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حتى هذه اللحظة، تابعوا معنا لمعرفة أسهل طريقة ممكنة للاستعلام عن النتائج.

نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024

حددت وزارة التربية اليمنية أكثر من طريقة لكي يتمكن الطلاب من استخراج نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024 بكل سهولة، ففي الوقت الحالي يمكن للطلاب أو أولياء الأمور استخدام رقم (161) للاستعلام بحث يتم الاتصال على الرقم وإتباع التعليمات الصوتية وتسجيل رقم جلوس الطالب، أو يتم إرسال رسالة نصية بها رقم الجلوس، وبعدها بدقائق معدودة يتم إرسال رسالة بها مجموع الطالب ودرجاته في جميع المواد وحالة الطالب ما إن كان ناجح أم لا، أما الطريقة الثانية والتي من المتوقع أن يتم تفعيلها في الساعات القليلة المقبلة وهي الاستعلام عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات.

اسماء أوائل الصف التاسع 2024 اليمن

يمكنك تحميل ملفات pdf لأسماء أوائل الصف التاسع اليمن لجميع المحافظات من خلال الآتي:-

استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم

في حال كنت ترغب في الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن صنعاء 2024 فعليك الانتظار حتى يتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع الإدارة العامة للاختبارات، وإتباع الخطوات التالية:-