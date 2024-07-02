الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 جميع المحافظات

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صدور نتيجة الشهادة الإعدادية في دولة ليبيا بجميع المدارس والمديريات العاملة في الدولة، حيث إن وزارة التربية والتعليم قامت بالإنتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لفترة من الوقت، حتى يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتيجة نت، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

أوضحت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، أن نتيجة الشهادة الإعدادية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، لتحديد مسيرتهم الطلابية، بالإضافة إلى أن الوزارة بذلت قصارى جهدها منذ الفترة الماضية، حتى تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والعمل على اعتمادها، ليتم العمل على رفع النتائج غدًا الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، بحيث يتمكن جميع الطلبة في الإستعلام عن نتائجهم، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا، وفقًا للأتي:-