رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الاخيرة 2024

تقدم الحكومة في العراق دعم لعدد كبير من المواطنين العقل دخلا ولا اكثر احتياجا من خلال الرعاية الاجتماعية التي تساعد فئات كثيرة من المجتمع العراقي، حيث بدأ العديد من المواطنين يبحثون عن معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق صرحت بان اسماء المشمولين يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا عبر رابطه الرسمي لمنصة مظلتي من خلال خطوات سهله وبسيطه سوف نعرضها لهم خلال الفقرات التالية.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق غامض بتجهيز اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيرة واكدت ان عدد المستفيدين من الوجبة يصل إلى 300 ألف مواطن، حيث إن الوزارة تحرص على كشف الطلبات للتأكد من الاهليه واستحقاق الدعم ويجب على جميع المسافرين أن تنطبق عليهم عدد شروط وضوابط، وكذلك توفر الوزارة الاستعلام عن كشوفات المشمولين من خلال رابط مظلتي والضغط على استعلام اسماء المشمولين ثم تحديد الوجبة والضغط على الاستعلام في النهاية ويمكن تحميل الملفات pdf.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق 2024

تتمثل شروط الرعاية الاجتماعية التي يجب ان تتوفر في المستفيدين على النحو التالي: