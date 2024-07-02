“كــشف نقــاط” نتائج المراسلة 2024 الجزائر حسب الولايات عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd edu dz

ستعرف في هذا المقال موعد ظهور نتائج المراسلة 2024 الجزائر أو ما تسمى نتائج إثبات المستوى، حيث يبحث الطلاب يوميًا عن موعد ظهور النتيجة والرابط الرسمي للاستعلام عنها، فكل طالب يريد أن يعرف درجاته ومستواه في هذه المرحلة المهمة جدًا في المسار التعليمي لكل طالب، ولذلك وفرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رابط للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها والإعلان عن ظهورها على المواقع الرسمية.
نتائج المراسلة 2024 الجزائر
أعلنت وزارة التربية أن نتائج المراسلة 2024 الجزائر ستظهر على ثلاث مراحل، أي ستظهر في عدد معين من الولايات وبعدها مجموعة أخرى من الولايات وهكذا، وهذه طريقة لتجنب حدوث ضغط على الموقع وبالتالي تتمكن من الاستعلام عن نتيجتك بسرعة بدون مواجهة أي بطئ بالموقع، وستظهر النتيجة في هذه الولايات بالترتيب:
- المرحلة الأولى: ولاية تمنراست، ولاية باتنة، ولاية الجلفة، ولاية سطيف، ولاية بسكرة، ولاية شلف، ولاية مستغانم.
- المرحلة الثانية: ولاية الوادي، ولاية سوق أهراس، ولاية قسنطينة، ولاية عنابة، ولاية بشار، ولاية تلمسان، ولاية ورقلة، ولاية الجزائر.
- المرحلة الثالثة: ولاية بجاية، ولاية تبسة، ولاية عين دفلي، ولاية وهران، ولاية الأغواط، ولاية تيزي وزو، ولاية سعيدة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جميع النتائج خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
كشف نقاط المراسلة 2024 برقم التسجيل
وفرت وزارة التربية موقع للاستعلام عن نتائج المراسلة 2024 الجزائر بعدما يتم الإعلان عنها، وفيما يلي رابط وخطوات الاستعلام:
- ادخل على الرابط الرسمي لـ موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
- اكتب رقم التسجيل الخص بالطالب.
- حدد الولاية التي ينتمي لها الطالب.
- اكتب تاريخ ميلاد الطالب بشكل صحيح، واكتب رمز التحقق في المكان المخصص له.
- بعد ذلك اضغط على كلمة “عرض”.
- انتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.
- يمكنك أن تقوم بسحب كشف نقاط نتائج المراسلة من خلال اتباع الخطوات السابقة وبعدها تقوم بطباعة كشف النقاط وتحتفظ به لحين استخدامه.