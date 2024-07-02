أبشر حلتهالك.. خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 2024 إلكترونيًا وانت في مكانك

أعلنت هيئة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تمكن المواطنين من تسجيل المواليد إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات لكل من الأب والأم، حيث يمكنهما تسجيل واقعة الولادة وتقديم طلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة أي من مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

خطوات تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

أوضحت الأحوال المدنية السعودية أنه يمكن للمواطنين تسجيل المواليد بسهولة من خلال منصة أبشر، وذلك بعد أن تقوم المستشفى بإصدار وثيقة الإبلاغ، يمكن تنفيذ ذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية:

قم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكتروني وسجل الدخول باستخدام بيانات حسابك.

الدخول إلى قائمة خدماتي: بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة “خدماتي” المتاحة في الصفحة الرئيسية.

اختيار أيقونة خدمات: من قائمة خدماتي، اختر أيقونة “خدمات” لعرض جميع الخدمات المتاحة.

الضغط على أيقونة الأحوال المدنية: في قائمة الخدمات، اضغط على أيقونة “الأحوال المدنية” للوصول إلى الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية.

اختيار خدمة تسجيل المواليد: من قائمة خدمات الأحوال المدنية، اختر خدمة “تسجيل المواليد”.

الاطلاع على الشروط الخاصة بالخدمة: قم بقراءة جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة جيدًا.

الموافقة على الشروط: بعد الاطلاع على الشروط، اضغط على زر “موافق” للموافقة عليها.

استكمال الإجراءات المطلوبة: قم بملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة.

الضغط على زر حفظ وإرسال: بعد استكمال جميع الإجراءات، اضغط على زر “حفظ وإرسال” لتسجيل المولود.

شروط تسجيل مولود جديد في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

لتسجيل مولود جديد بشكل إلكتروني عبر موقع أبشر، هناك بعض الشروط التي يجب استيفاؤها لضمان نجاح العملية. هذه الشروط تشمل ما يلي:

أن تتم عملية التسجيل من داخل السعودية:

يجب أن يتم تسجيل المولود من داخل المملكة العربية السعودية.

إخطار الولادة الإلكتروني من وزارة الصحة: يجب أن تقوم وزارة الصحة بإرسال إخطار الولادة الإلكتروني إلى الأحوال المدنية.

التسجيل خلال شهر من إخطار وزارة الصحة: كما يجب ألا يتأخر تسجيل المولود عن شهر من وقت إخطار وزارة الصحة بواقعة الولادة.

تفعيل حساب الوالد على منصة أبشر: من الضروري أن يكون للوالد حساب مفعل على المنصة الإلكترونية أبشر.

وجود عنوان وطني مسجل: يجب توفر عنوان وطني مسجل ليتسنى للجهة المختصة إرسال وثيقة ميلاد المولود الجديد عليه.

أهمية الخدمة الإلكترونية لتسجيل المواليد عبر منصة أبشر

توفر خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر العديد من الفوائد للمواطنين، بما في ذلك:

توفير الوقت والجهد.

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