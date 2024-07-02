رابط تحميل واتساب عمر الأخضر للاندرويد 2024 النسخة الاخيرة

يبحث الملايين من الافراد عن تحميل وتساب عمر الاخضر حيث ان تطبيق نال على شهرة واسعة في الاونة الاخيرة واصبح من التطبيقات الأكثر تحميلا، لذلك فهو مناسب للهواتف الاندرويد والايفون وتستطيع من خلال تحميل الواتس اب بالاصدار الاخير الاستمتاع بالعديد من المميزات مثل اخفاء الحالة على الواتس اب وعدم ظهور قراءة الرسائل بالنسبة للمرسل وغيرها من المميزات الاخرى التي سوف نذكرها لكم خلال هذا المقال.

مميزات وتساب عمر الاخضر

من اهم مميزات واتساب عمر الأخضر التي وفرها لجميع المستخدمين ما يلي:

يدعم اكثر من حساب في نفس التطبيق ويسهل اداره الحسابين في نفس الوقت.

يوفر لك نسخ احتياطية وأمنه للمحادثات يمكن استرجاعها في حالة فقدان الواتس او تغيير الرقم.

إمكانية حظر المجموعات أو المحادثات او الافراد بدون علم الاعضاء.

يوفر لك المحادثات بالوان مميزة يمكنك ان تختار اللون المفضل لديك.

امكانية ارسال رسائل صوتيه بمده طويله وايضا امكانية تسريع سماعها أو تشغيل الرسائل الصوتية دون الضغط عليها.

امكانيه حظر الافراد دون علمهم بذلك.

طريقه تحميل وتساب عمر الاخضر

واتساب عمر الازرق مناسب لأجهزة الأندرويد ويمكن تحميله بخطوات سريعة تتمثل في الآتي: