زيادة 100 دينار على راتب التقاعدي في الأردن.. حقيقة أم شائعة!!

كشفت مؤسسة التقاعد في الأردن، عن حقيقة صرف زيادة 100 دينار مكرمة مليكة على قيمة الراتب التقاعدي داخل دولة الأردن، مما أثار ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، حتى أن هذه الرواتب يتم العمل على صرفها بشكل شهري، في سبيل حصول المتقاعد على حياة معيشية وملائمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، والعمل على تخفيف علاء المعيشة في الوقت الحالي، وعليه سنوضحه لكم حقيقة صرف الـ 100 دينار أردني، وسنتعرف معًا على موعد صرف الراتب، لكي يتعرف عليه الجميع.

متى صرف راتب التقاعد في الأردن لشهر يوليو 2024

أوضحت مؤسسة التقاعد في الأردن، أن صرف راتب التقاعد يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أن صرف زيادة 100 دينار أردني ليس لها أي أساس من الصحة، بما يُشير ذلك إلى ان صرف الراتب يكون مجرد من أي زيادات جديدة، بحيث يطلع عليها جميع المتقاعدين في دولة الأردن وكافة المشتركين في المؤسسة.

خطوات الإستعلام عن راتب التقاعد في الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن راتب التقاعد داخل دولة الأردن، إما هاتفيًا عبر الأرقام التي خصصتها المؤسسة “0096265695162، 0096265697054، [email protected]“، أو بإتباع الأتي:-