رابط التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر والأوراق والوثائق المطلوبة

وزارة العمل الجزائرية قد أوضحت عدة خطوات التسجيل في منحة البطالة التي تساعد عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل ولا يجدون وظيفة فإن هذه المنحة تساعدهم على الاعباء المعيشية ورفع مستوى معيشتهم ويمكن التسجيل بها إلكترونيا عبر رابط الوكالة الوطنية للتشغيل، ولكن بعدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المتقدمين حتى يتم قبولهم في منحة البطالة التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين في الجزائر، لذلك سوف نعرض لكم خطوات التسجيل وما هي الشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

وزارة العمل قد أوضحت طريقة التسجيل في منحة البطالة والتي تتمثل كالاتي:

اضغط على رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم ادخل رقم الهويه والمؤهل الدراسي والاسم

وأدخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

وقم برفع المستندات المطلوبة من صورة الهوية وشهادة الميلاد.

وبعد ذلك قم بمراجعة البيانات التي ادخلتها وادخل شهادة العائلة إذا كان الشخص متزوج

ثم استكمل باقي على الإجراءات والتعليمات المطلوبة والضغط على تسجيل في النهائي

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر

اعلنت الحكومه الجزائريه عن عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الدعم المقدم من منحة البطالة وهذه الشروط كالتالي: