تحميل واتساب عمر الأزرق والتحديث الاخير للاندرويد والايفون بمزايا رائعة 2024

تزداد عمليات البحث عن تحميل واتساب عمر الأزرق الذي يوفر لك مزايا كثيرة لا توجد في الواتس العادي، حيث أن التطبيق مجاني ويوفر لك خصوصية وأمان واستطاع ان ينال على اعجاب الجميع، ويمكن تحميله مجانا برابط مباشر لاجهزة الايفون والاندرويد او اضافة الى تحديث الواتساب المستمر الذي يخلي الحظر الواتس ويضيف لك عدد كبير من التطورات التي سوف نعرضها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقه تحميل واتساب عمر الأزرق 2024

يمكن تحميل واتساب عمر الأزرق على اجهزة الاندرويد بشكل سهل وبسيط حيث أنه مناسب لجميع الاجهزة ولا ياخذ مساحة كبيرة وتكون خطوات التحميل على النحو التالي:

اضغط على محرك البحث جوجل وتوجه الى علامة البحث.

واضغط تحميل واتساب عمر الأزرق سوف تظهر لك العديد من الخيارات.

اضغط على الرابط الرسمي المباشر للواتس اب الازرق ثم اضغط على الشروط والأحكام وتضغط على موافق بعد الاطلاع عليها.

اضغط على كلمة تحميل وانتظر حتى يصلك اشعار بإتمام العملية بنجاح.

ثم اضغط على رابط التنزيل وسوف يظهر لك تثبيت الهاتف اضغط عليها.

ثم اضغط على فتح واتبع التعليمات لإنشاء حساب جديد من خلال رقم الهاتف ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

تحديث واتساب عمر الأزرق

عندما تقوم بتحديث وتساب عمر الازرق وسوف تستمتع باعدد كبير من المميزات مثل ارسال ملفات الى اكبر عدد من الاصدقاء وارسال اكثر من رساله في نفس الوقت واخفاء الحالات عن بعض الأصدقاء، حيث ان التحديث يكون بنفس الخطوات السابقه ولكن اضغط على تحديث بدلا من تحميل وانتظر حتى يكتمل ثم قم بفتح التطبيق واستمتع بالمميزات بشكل تلقائي.