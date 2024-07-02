“قـــدم هُنـــا moi-jobs.iq/order“ استمارة التقديم على تعيينات وزارة الداخلية المعهد العالي بصفة ضابط 2024 بالعراق

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق بالتطوع في وزارة الداخلية المعهد العالي لهذا قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن موعد التقديم كما أكدت على أنه يجب على المتخرجين أن يكونوا خريجي عام 2022 وحتى عام 2024، كما قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

وزارة الداخلية المعهد العالي

وفقا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية العراقية أن التقديم على التطوع الجنسين سوف يكون متاح بداية من يوم الإثنين الموافق 1 من يوليو وسوف يظل مفتوح حتى يوم 10 من يوليو ويمكن التقديم من خلال الاستمارة التي قامت بتوفيرها من خلال هذا الرابط، كما أوضحت أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس وهذا بداية من 27 عام وهذا يخص الاختصاصات العلمية فقط وليس الاختصاصات المخصصة للمدنيين.

شروط التسجيل في وزارة الداخلية بصفة ضابط

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على التطوع في وزارة الداخلية وهي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 19 عام وحتى 25 عام.

يشترط اجتياز المقابلات الشخصية والفحص الطبي.

يجب أن يكون المتقدم جيد السمعة ولديه حسن سير وسلوك.

من الشروط الهامة أن يكون عراقي الجنسية.

يجب أن يكون طول المتقدم 168 سم وعرض الصدر 80 سم، أما السيدات يجب أن لا يقل طولهم عن 155 سم.

ما هي ضوابط القبول في تطوع وزارة الداخلية

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الضوابط التي يتم القبول على أساسها وهي: