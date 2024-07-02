الاستعلام عن منحة 300 دينار تونس وخطوات التسجيل والشروط اللازمة 2024

مؤشرات البحث تزداد عن الاستعلام عن منح تونس 300 دينار 2024 من قبل المواطنين، حيث انها تعد من أهم وسائل الدعم المقدمة لعدد كبير من الأفراد وفرتها الحكومة لمساعدتهم على أعباء المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد حيث من خلال هذه المنحة يحصل الشخص على مبلغ ودعم مادي بشكل مستمر فهي موجهة للأشخاص الأقل دخلا والاكثر احتياجا لذلك يجب ان تتوفر عدة شروط في الأفراد المتقدمين للحصول على المنحة وسوف نعرض لكم هذه الشروط وطريقة التسجيل فيها.

شروط الحصول على منح تونس 300 دينار 2024

يجب أن يكون الشخص حاصل على الجنسية.

ويجب ان يكون مقيم على أراضي تونس بشكل دائم.

يجب أن توفر المستندات المطلوبة والأوراق.

ويجب ان يكون حاصل على جنسيه تونسيه ويقيم بها بشكل دائم الا يكون له عمل او وظيفه في احد القطاعات العامه او الخاصه.

يجب ألا يمتلك عقارات او اراضي او مباني لها قيمه عاليه.

يجب أن لا يكون له دخل ثابت من أي جهات دعم أخرى.

رابط تسجيل منحه 300 دينار تونس 2024

من خلال موقع وزاره الشؤون الاجتماعيه في تونس تستطيع التسجيل في منحة 300 دينار بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي: