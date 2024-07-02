شوف الآن مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني سلطان الفتوحات ومواعيد عرض الحلقات والقناة الناقلة

العديد من المشاهدين الذين يتابعون مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني يرغبون في متابعته على القنوات التلفزيونية، بدلا من مشاهدته على منصات الإنترنت المختلفة، ويعد هذا المسلسل ضمن المسلسلات الشهيرة في الفترة الحالية داخل تركيا، وترتفع نسبة المشاهدة للمسلسل من حلقة لأخرى على الرغم من تنبؤ الجميع بفشله في بدايته، لكن تمكن المسلسل من مخالفة توقعات الجميع، وتمكن من جذب انتباه الكثير من المشاهدين من حول العالم، والراغبين في معرفة موعد عرض أولى حلقات الجزء الثاني.

موعد عرض حلقات الموسم الثاني من محمد الفاتح

يتم التساؤل من قبل المشاهدين عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني على التلفزيون، حيث تم الإعلان عن قرب طرح الجزء الثاني، وعرض الحلقة الأولى، حيث فمن المتوقع أن تكون في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث يتم عرض حلقة بشكل أسبوعي، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن مسلسل محمد الفاتح من خلال متابعة حسابات الممثلين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يشهد الجميع في تلك الفترة بدء التصوير لعرض الحلقة الأولى.

مسلسل محمد الفاتح هو أحد المسلسلات التاريخية التي عرضت خلال الموسم الحالي، وتمكن من تحقيق نجاح كبير بفضل ارتفاع نسبة المشاهدة، وقد خالف هذا المسلسل التوقعات التي تنبأت بفشله، نظرًا لوجود العديد من المسلسلات التي تم إنتاجها سابقًا بنفس الشخصية التاريخية ونفس الاسم. من الجدير بالذكر أن جميع هذه المسلسلات توقفت بعد فترة قصيرة من عرضها، ولكن “محمد الفاتح” حقق شعبية كبيرة بين المشاهدين، هذا النجاح الكبير دفع الشركة المنتجة للإعلان عن موسم جديد للمسلسل بعد انتهاء عرض الموسم الأول

تردد القناة الناقلة للمسلسل

العديد من النجوم الكبار المشاركين في مسلسل السلطان محمد الفاتح، ومن أبرز النجوم هو الفنان كنان أميرزالي أوغلو، والفنان غوركان أويغون، بالإضافة الى هازال فيليز وبشرى ديفيلي، ويمكن متابعة المسلسل على قناة تي آر تي التركية، لكن يلزم معرفة التردد الخاص بها وهو عبارة عن الآتي: