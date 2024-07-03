بـــرقم الجلــــوس men.gov.ma.. لينـــك نتائج الجهوي أولى باك 2024 بالمغرب منصة باك حر 

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج الجهوي أولى لهذا السبب قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب بالإعلان عن الموعد الرسمي كما أوضحت أنه من المقرر ظهورها في خلال الساعات القليلة القادمة حيث أنه يتم الإعلان عنها بعد أسبوع من ظهور نتائج البكالوريا نتائج البكالوريا في المغرب ظهرت يوم 26 من يونيو، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور.

نتائج الجهوي أولى باك

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم في المغرب عن أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الباك لكل من الدورة العادية والدورة الاستدراكية في خلال الساعات القليلة القادمة، كما قامت أيضا بتوفير رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب في مختلف محافظات المغرب الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك من خلاله بكل سهولة من خلال استخدام الهاتف المحمول وهذا يعد توفير للوقت والجهد.

رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك

بمجرد أن تظهر نتائج الجهوي أولى باك يمكن لجميع الطلاب الاطلاع عليها ولكن يجب إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم. بعد ذلك من القائمة الموضحة أمامك انقر على خيار نتائج. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بكتابتها بشكل دقيق. أخيرا انقر على زر استعلام.

نتائج الجهوي باك حر

يوجد طريقة اخرى للاستعلام عن نتائج الجهوي وهي:

قم بزيار منصة باك حر. في الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على خيار قائمة اختبارات البكالوريا ومنها انقر على نتائج الجهوي. يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. سوف يظهر لك كود تحقق قم بكتابته. أخيرا اضغط على بحث.

خطوات الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك

يرجى اتباع التعليمات الآتية عند الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك: