هتمتحن أمتى؟.. موعد امتحانات الدور الثاني الثالث متوسط 2024 عموم محافظات عراق

بعد أن ظهرت نتائج الصف الثالث متوسط بدأ الجميع يتساءل حول موعد امتحانات الدور الثاني الثالث متوسط وتلك الامتحانات يتم تأديتها في المواد التي لم ينجح بها الطالب وهي تعد فرصة جديدة من أجل النجاح، يجب العلم أنه تم الإعلان عن النتائج أمس وهي متاحة الآن على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ويمكن أيضا الاستعلام عنها من خلال الصفحة الخاصة بالوزارة على التليجرام، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات الدور الثاني الثالث متوسط

وفقا لما ذكرته بعض المصادر التعليمية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني الثالث متوسط في خلال 7 أيام من الوقت الحالي وبعدها بحوالي 20 يوم يكون أول يوم اختبار كما أوضحت تلك المصادر أن اختبارات الدور الثاني تتم في خلال فترة قليلة على عكس اختبارات الدور الأول، ولكن يجب العلم أن تلك الأخبار تم إصدارها من قبل مجموعة من المعلمين أما الوزارة فلم تصدر شيء حتى الوقت الحالي ولكن هذا هو المعتاد كل عام، بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت عن أنه سوف يتم أداء اختبارات الدور الثاني في المواد التي رسب بها الطالب وذلك حتى يعوض بها ويتم الدخول في 3 مواد بحد أقصى.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية عند الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط: