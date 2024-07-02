رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج الداعمة للعديد من المواطنين داخل دولة العراق، فضلاً عن أن الدعم المقدم لجميع الأشخاص في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، لينتظر الجميع موعد صدور الوجبة السابعة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت، بحيث يطلع عليها جميع المتقدمين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكنك استخراج الكشوفات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

صدور وجبة سابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات الصادرة مؤخرًا، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على ظهور الوجبة السابعة خلال الأيام المقبلة، بحيث يتعرف عليها جميع المواطنين في محافظات العراق.

خطوات الاستعلام عن كشوفات الوجبة السابعة 2024 الرعاية الاجتماعية

وعن الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها، لاستخراج كشوفات الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا للأتي:-