أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 tom&jerry على النايل سات وعرب سات بجودة رائعة

تردد قناة توم وجيري الجديد من أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها في الفترة الحالية بعد بدأ إجازة نهاية العام الدراسي، وقناة TOM & JERRY من أقدم القنوات وأكثرها حصولاً على نسبة مشاهدات عالية بسبب أنواع الكارتون المختلفة التي تقدمها، فتقدم كارتون توم وجيري وكارتون سندريلا وأفلام ديزني مترجمة وغيرها من الأفلام الأخرى المفضلة لدى الأطفال، وهذه القناة لها مميزات عديدة سنعرفها في هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

نقدم لك تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات لكي تنزلها على التلفاز ويستمتع الأطفال بمشاهدتها، والقناة تعمل على مدار اليوم ولا تتطلب منك أن تدفع أي رسوم أو اشتراكات هذا بالإضافة إلى أن القناة تعمل بجودة صوت وصورة ممتازة، وإليك تردد القناة كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11345.

معدل الترميز: 25700.

الاستقطاب: أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة توم وجيري عرب سات

يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي العرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

برامج قناة توم وجيري

بعدما عرضنا تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نعرض البرامج التي تقدمها القناة، فتقدم القناة العديد من البرامج والأفلام التي تسلي الأطفال ويستمتعون بمشاهدتها، ولكن على الآباء والأمهات أن يعلموا أن كارتون توم وجيري فيه الكثير من مشاهد العنف التي تدفع الأطفال أن يجربوها في المنزل مع أخوتهم وبالتالي لهذا الكارتون أضرار كثيرة خاصةً أن الطفل يعتقد أن بعدما يضرب أخوه لن يتألم وسيزول أثر الضرب في الحال كما يحدث مع شخصية القط توم وذلك لأن الطفل لا يستطيع أن يميز بين الحقيقة والخيال، وفيما يلي البرامج التي تقدمها القناة: