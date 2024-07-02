الأن: نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم (دمشق – حلب – إدلب – وجميع المحافظات) عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy

يرغب العديد من طلاب الصف المتوسط في سوريا معرفة موعد ظهور نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم من أجل الاطمئنان ومعرفة درجاتهم التي تمكنهم من تحديد مستقبلهم، فيعد ترقب النتائج من الأمور المرهقة على الطلاب، وأيضاً على أولياء الأمور فهم يكونوا أكثر قلقاً، ولذلك أتاحت الوزارة موقع الإلكتروني يمكنك من استخراج النتائج فيه بشكل سلس بدلاً من الخروج من المنزل.

نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم

ساعات قليلة وتظهر نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب وذلك بحيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال إتباع مجموعة من الخطوات التالية:-

في بادئ الأمر عليك أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية السورية .

. من قائمة الخدمات الإلكترونية في الموقع قم باختيار “النتائج الامتحانية”.

حدد العام الدراسي 2024، واخر الصف التاسع.

حدد المحافظة التابع لها الطالب، وحدد طريقة الاستعلام حسب رقم الاكتتاب أم حسب الاسم.

ينبغي عليك أن تقوم بإدخال الاسم الخاص بطالب مع العلم أنه يجب أن يكون رباعي.

أو يتم إضافة رقم الاكتتاب.

وفي التالي، يجب أن تقوم بالضغط على زر (استعلام).

moed.gov.sy نتائج الصف التاسع 2024

وفق ما تم تداوله من قبل مصادر مقربه من وزارة التربية سوريا أنه جاري الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة، وأن الوزارة تسعى لكي تنتهي من هذه الخطوة الحاسمة والتي تتم بدقة كبيرة جداً حتى تضمن حصول كل طالب على حقوقه كاملة، وأشارت المصادر إلى أن نسبة نجاح الطلبة والطالبات في كل المحافظات مرتفعة بشكل كبير عن الأعوام السابقة، ومن المنتظر اعتماد النتائج من جانب السيد وزير التربية خلال الساعات القليلة القادمة وإعلانها رسمياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.