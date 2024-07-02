“بضغطة زر”.. رابط تسجيل سكنات عدل 3 والشروط اللازمة للقبول في الجزائر

يعد برنامج سكنات عدل 3 من أكثر البرامج التي تهدف إلى دعم العديد من الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف ولايات الجزائر، بما يهدف إلى توفير الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يسهل التسجيل فيه، ليكون من أبرز البرامج الداعمة للعديد من الأشخاص المتقدمين، ويمكنك التسجيل في سكنات عدل، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط تسجيل سكنات عدل 3 بالجزائر؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية ضمن برنامج سكنات عدل 3، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

مقيم بشكل دائم في دولة الجزائر.

كما يجب ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي وحدات سكنية أو حتى بالإيجار.

الالتزام بسداد الأقساط في حالة الحصول عليها.

يتم سداد كافة الأقساط قبل بلوغ سن الـ 70 عامًا.

إتاحة جميع المستندات سارية وصالحة للتقديم في سكنات عدل 3 بالجزائر.

ما هي طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر؟

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، كما يلي: –