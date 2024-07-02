الآن رسميا.. رابط نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء “هُنــــا“ برقم الجلوس moe-ye.net

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن ظهور نتائج التاسع اليمن وهذا ما يتم التساؤل عنه باستمرار من قبل كل من الطلاب وأولياء الأمور حيث أن مرحلة التاسع من المراحل التي حازت على اهتمام كبير وذلك لأنها تنقل الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة، بالإضافة إلى أن الجهات التعليمية المسؤولة قامت بتوفير أكثر من طريقة للاستعلام عن النتيجة وهذا من خلال الهاتف المحمول، وذلك ما سنوضحه لكم فيما هو آت.

نتائج التاسع اليمن

انتهت الاختبارات الخاصة بالصف التاسع يوم 12 من مايو ومنذ ذلك الحين والجميع يتساءل حول موعد ظهور النتيجة، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن ظهورها بالفعل ويمكن للطلاب في عموم اليمن الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن من خلال الاتصال على رقم الهاتف 161 واتباع الرسالة الصوتية، أو قم بإرسال رسالة نصية يوجد بها رقم الجلوس الخاص بك وسوف تصلك رسالة بالنتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

قامت الجهات المعنية بتوفير الخدمة الإلكترونية والتي يمكن للطلاب من خلال الاطلاع على نتائجهم وهذا بمجرد اتباع الخطوات التالية: