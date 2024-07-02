شوف نتيجتك فورا.. inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة 2024 بالجزائر “هُنــــا“ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ظهرت الآن inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب الذين يتعلموا عن بعد ولهذا السبب قام الديوان الوطني بالإعلان عن الموعد الرسمي الذي من المقرر أن يظهر فيه نتائج المراسلة كما قام بإطلاق رابط إلكتروني يمكن لجميع الطلاب في جميع الولايات الاستعلام عن النتيجة من خلاله ولكن قامت الجهات المسؤولة بتقسيم الولايات بحيث تظهر بشكل تدريجي حتى لا يتم الضغط على الموقع، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة.

inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة

الجدير بالذكر أن امتحان اثبات المستوى تكون عبارة عن أربع امتحانات ويتم تأدية إثنين منهم في الصباح وإثنين في المساء، ومنذ أن انتهى الطلاب من تأدية تلك الاختبارات وبدؤا في التساؤل حول موعد ظهور نتائج المراسلة حيث أنه يتم في البداية تصحيح الامتحان ثم تجميع الدرجات ثم تتعرض الامتحانات للمراجعة النهائية وأخيرا يتم رفعها على الموقع، وها قد حان موعد رفعها على الموقع وتم تقسيمها كالتالي:

المرحلة الأولى: الجلفة ومستغانم وتبسة والشلف وبسكرة وورقلة وقسنطينة وبجاية وسعيدة، سوف تظهر يوم 30 من يونيو.

المرحلة الثانية: الوادي وعنابة والإغواط والجزائر ووهران والمدية وتنيسمسيلت وتيارت وسطيف، سوف تظهر يوم 1 من يوليو.

المرحلة الثالثة: تمنراست وسوق أهراس وعين المغلي وأدرار وتيزي وزو وسكيكدة وتلمسان وبشار، سو تظهر يوم 2 من يوليو.

رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة

أصبح من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج المراسلة وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقها الديوان الوطني وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: