“نزلها pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة (السابعة) رجال ونساء بغداد وديالي وصلاح الدين وعموم المحافظات

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية عبارة عن برنامج تقوم فيه هيئة الحماية الاجتماعية في العراق بتوزيع مساعدات مالية على الأشخاص الذين يستحقون المساعدة المالية بالفعل لذلك وضعت الوزارة شروط معينة يتحدد من خلالها المستحقين الفعليين للمساعدة المالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك الآن أن تستعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فور صدورها من خلال الرابط الرسمي الذي سندرجه وسنوضح لك الخطوات، وبرنامج الرعاية الاجتماعية يساعد المواطنين في العديد من المجالات كالتأهيل والتدريب، والدعم المالي والتعليم، وفيما يلي الخطوات بالتفصيل:-

أولًا: على المتقدم أن يدخل على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

. ثانيًا: أكتب البيانات الخاصة بتسجيل الدخول بشكل صحيح وبعد ذلك اضغط على “تسجيل الدخول”.

انتقال إلى “الخدمات الإلكترونية” واختر برنامج الحماية الاجتماعية.

اختار الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك حدد رقم الدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

ثم اختار المحافظة التي تقيم فيها.

اكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

اضغط على “استعلام”.

انتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك أن تحمل القوائم في صيغة ملفات PDF وبعدها تبحث عن اسمك.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق

حتى تكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة (السابعة) والوجبات الأخرى فعليك أن تكون مستوفي للشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعي، والتي من بينها:-