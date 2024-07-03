“تجربة ليس لها مثيل” تحميل واتساب عمر الوردي على هواتف الأندرويد والآيفون مزايا افضل من الواتس العادي مجانا 100%

واتساب عمر الوردي هو واحد من تطبيقات الدردشة التي لاقت قبولا كبيرا عند المستخدمين بسبب تمتعه بالعديد من المميزات الرائعة والتي لا تتوافر في التطبيق الاصلي، فقد قام عمر مطور البرنامج بعمل تحسينات على تطبيق واتساب وأضاف بعض الخصائص التي تجذب العملاء وتثير اعجابهم، وبالفعل قام بتحميل هذه النسخة الملايين من مختلف انحاء العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل تطبيق واتساب عمر الوردي وأهم مميزاته.

تحميل واتساب عمر الوردي على هواتف الأندرويد والآيفون واتساب عمر الوردي الذي يتميز بلونه وشكله الجذاب متاح للجميع بشكل مجاني دون أي رسوم ليستمتع المستخدم بتجربة دردشة رائعة بدون مواجهة أي مشاكل تقنية والاستفادة من الخصائص والاضافات المميزة الموجودة بالتطبيق، وسنستعرض لكم فيا يلي طريقة تحميل واتساب عمر الوردي : من متصفح الانترنت الموجود على هاتفك ابحث عن التطبيق عبر محرك البحث.

ستظهر العديد من نتائج البحث ادخل الى احد المواقع الموثوقة لتحميل التطبيق.

قم بالضغط على الرابط لتنزيل ملف apk الخاص بالتطبيق،

ستستكمل خطوات تثبيت التطبيق لتجده خلال لحظات على هاتفك.

قم بفتح التطبيق وانشيء حسابك عبر كتابة رقم الهاتف ثم ادخال رمز التحقق المرسل اليك. مميزات واتساب عمر الوردي هناك مميزات عديدة يتمتع بها تطبيق واتساب عمر الوردي نستعرضها لكم بالتفصيل في السطور التالية : إمكانية اخفاء حالة الاتصال وموعد آخر ظهور والحالة وعلامة استلام الرسائل.

تخصيص ثيمات وواجهات والوان وشكل خط معين لإحدى جهات الاتصال.

السماح بتعديل الرسالة بعد ارسالها بوقت معين.

عدم انخفاض جودة الصور والفيديوهات عند مشاركتها مع جهات الاتصال.

إمكانية حجب المكالمات الصوتية والفيديو.

تنزيل الحالات الخاصة بجهات الاتصال على الهاتف.

تخصيص اشعار معين لإحدة جهات الاتصال.