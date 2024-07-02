كيفية تسجيل منفعة الأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل سلطنة عمان 2024 الموقع الرسمي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كيفية تسجيل منفعة الأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل سلطنة عمان 2024 الموقع الرسمي
"هنا رابط التسجيل"..شروط التقديم في منفعة دعم دخل الأسرة في سلطنة عمان spf.gov.om واحسب قيمة المنفعة داخل الأسرة 2024

تقدم حكومة عمان، العديد من المساعدات الداعمة للعديد من المواطنين بمختلف الفئات المتمثلة في الأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل، وغيرها من المساعدات العينية التي يرغب ملايين المواطنين في الحصول على المنفعة، بما تُحسن ظروفهم المعيشية، وفقًا لمجموعة من الخطوات والشروط التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل 2024 سلطنة عمان

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل في سلطنة عُمان، وفقًا للأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع صندوق الحماية الإجتماعية.
  • ثم يتم العمل على تسجيل الدخول إلى صفحة البرامج.
  • مع اختيار نوع المنفعة التي ترغب في الحصول عليها.
  • القيام بإدخال المعلومات الخاصة بطلب القبول.
  • إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول.
  • التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.
  • ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

منفعة الأيتام والأرامل في سلطنة عمان

تختلف قيمة منفعة الأيتام والأرامل في سلطنة عُمان أمام جميع المواطنين داخل الدولة، ومن بينها الأتي:-

  • تصل قيمة منفعة الأرامل إلى نحو 80 ريال عُماني لكل متقدمة، ويمكن الحصول عليها من قبل المصارف والبنوك العاملة في سلطنة عُمان.
  • في حين أن قيمة المنفعة الخاصة بالأيتام تبلغ نحو 80 ريال عُماني، في حين أن المنفعة القصوى للأيتام تصل إلى 40 ريال في حالة فقد أحد الوالدين.
  • هذا وأن قيمة المنفعة للأيتام والأرامل تصل إلى 5 ريال عُماني.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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