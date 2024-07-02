“ثَـبتها حـالاً” تردد قناة كراميش 2024 Karameesh على جميع الأقمار الصناعية بأقوى إشارة وأحدث تردد

تردد قناة كراميش، تعد من أشهر القنوات الفضائية في العالم العربي والعالم بأكمله، كما أن لها شعبية كبيرة جداً في جميع المنازل التي يوجد بها أطفال، فهي تقوم بعرض مجموعة من الأناشيد بأصوات ممتعة تجذب لها الأذان، بالإضافة إلى أنه يتم وضع رسوم متحركة كرتونيه التي يفضلها الأطفال، ولذلك فالجميع يسعى إلى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد الجديد لتلك القناة التي تعتبر هي الرائدة في تخصص قنوات الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

بعد أن تم الإعلان عن تغيير تردد قناة كراميش على تردد جديد حيث تعمل الإدارة دائماً على أن تكون القناة بجودة عالية وممتازة للصوت والصورة، وذلك حتى يتمكن الأطفال من رؤية المحتوى الخاص بها بشكل أوضح، وإليكم ذلك التردد الجديد للقناة:-

التردد الخاص بالقناة هو: 11430.

بينما سيكون معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي v.

أما معامل تصويب الأخطاء هو: 4/3.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقبال تردد قناة كراميش 2024

لكي تتمكن من استقبال تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الجهاز الخاص بك يجب أن تقوم بتفعيل مجموعة من الإجراءات، وسيتم ذكرها في النقاط التالية:-

في بداية الأمر قم بالنقر على (زر menu) من ريموت الرسيفر.

ومن ثم عليك أن تقوم بالنقر على الإعدادات يليها، أختر (خانة التركيب).

قم بتحديد أنك تريد التثبيت اليدوي، يليها هو الضغط على المربعات الفارغة التي أمامك ومن ثم قم بملئها بما تم ذكره في الأعلى.

بعد ذلك أنقر على بحث، وأنتظر حتى تأتيك القناة كراميش.

قم بالضغط على حفظ التغييرات.

مميزات قناة كراميش Karameesh

تردد قناة كراميش الفضائية من الأشياء الهامة التي يجب أن يتم تنزيلها على جهازك، لتتمتع بهذا الكم من المميزات التي سيتم تلخيصها في الآتي: