“سَيت شغّال” التقديم في سكنات عدل 3 𝐀𝐀𝐃𝐋 عبر www.aadl.com.dz وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

يبحث المواطنين في الجزائر عن رابط وطريقة التقديم في سكنات عدل 3، وهو عبارة عن برنامج مقدم من وزارة الإسكان الجزائرية لمساعدة الأشخاص ذوات الدخل المنخفض، والذين لم يتوفر لديهم سكن ثابت على الحصول على سكن خاص بهم وبسعر رمزي، ولكن لكي يتمكن المتقدم من الموافقة على طلبه ليحصل على سكن لابد أن يستوفي كل الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان وسنوضح الشروط في هذا المقال فتابع جيدًا.

التقديم في سكنات عدل 3

يمكنك الآن التقديم في سكنات عدل 3 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة عدل، وقبل أن تبدأ في التسجيل عليك أن تقرأ أولاً الشروط وتستوفيها كاملةً، والشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومن أبوين جزائريين.

يشترط أن يقيم المتقدم إقامة دائمة داخل الجزائر.

ألا يمتلك المتقدم سكن ثابت.

يشترط أن يكون المتقدم من ذوات الدخل المنخفض؛ أي لا يزيد راتبه الشهري عن 25 ألف دينار جزائري.

أن تكون الأوراق المطلوبة للتسجيل أوراق رسمية وليس بها أي تزييف.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية حديثة وسارية.

من الشروط أيضًا أن يوافق على الشروط والأحكام في العقد، وأن يدفع الرسوم المطلوبة، وأن يلتزم بتسديد الأقساط وفي حالة إذا لم يسدد الأقساط لن يتمكن من استلام وحدته السكنية.

رابط التقديم في سكنات عدل 3

لكي تتمكن من التقديم في سكنات عدل 3 طبق الخطوات التالية: