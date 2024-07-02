هنا .. الاستعلام عن المخالفات المرورية في سلطنة عمان 2024

أعلنت شرطة عمان السلطانية عن توفير خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات في عمان ضمن خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت، هذه الخدمة المتاحة على البوابة الإلكترونية الوطنية تمكن المواطنين والمقيمين من معرفة أي مخالفات مسجلة بحقهم وتسديد الغرامات المالية المترتبة عليها بكل يسر وسهولة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية للأفراد

توفر شرطة عمان السلطانية خدمة إلكترونية متقدمة وهي الاستعلام عن المخالفات المرورية، وسوف تكون متاحة لكافة المركبات سواء كانت تابعة لأفراد أو مؤسسات خاصة أو حكومية، وإليكم خطوات الاستعلام السهلة:

في البداية ادخل إلى نظام تسديد المخالفات المرورية الخاص بالأفراد.

بعد ذلك اضغط على الرابط الموجود في الصفحة للوصول إلى الخدمة.

بعدها اختر طريقة البحث المناسبة، سواء لمركبة معينة أو لجميع المركبات المسجلة باسمك.

بعد ذلك أدخل رمز السيارة ورقم اللوحة في الحقول المحددة.

للاستعلام عن المخالفات الشخصية، اختر نوع الهوية وأدخل رقمها.

اضغط على زر “استفسر” لعرض المخالفات المسجلة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات 2024

من أجل القيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات في عمان، يجب التحقق من المخالفات المرورية عبر الخطوات الآتية: