“inscriptic.onefd.edu.dz“ رابط كشف نقاط نتائج المراسلة onefd بالجزائر 2024

كشف نقاط نتائج المراسلة onefd، أول أمس ظهرت نتائج امتحانات المراسلة في مختلف الولايات الجزائرية وهي النتائج التي كان ينتظرها آلاف الطلاب بفارغ الصبر حيث سيتحدد على أساسها مصير مستقبلهم الدراسي لهذا العام، وقد أتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وذلك للتيسير على الطلاب وحرصا على توفير وقتهم وجهودهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج المراسلة وخطوات كشف نقاط المراسلة.

رابط كشف نقاط نتائج المراسلة onefd بالجزائر 2024 بعد اعلان نتائج اثبات المستوى في بعض الولايات بالجزائر والتي كانت جيدة جدا وأسعدت آلاف الطلاب تساءل البعض عن كيفية كشف نقاط نتائج المراسلة لكافة المواد وقد وفرت وزارة التربية الوطنية رابط يمكن من خلاله أن يستخرج الطالب كشف النقاط، وسنستعرض لكم فيما يلي كيفية كشف نقاط نتائج المراسلة onefd : الدخول الى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبر الضغط على هذا الرابط.

من بين الخيارات الموجودة بالصفحة الرئيسية اضغط على “نتائج المراسلة دورة مايو 2024”.

في المكان المخصص ادخل رقم التسجيل الخاص بالطالب.

ثم اكتب تاريخ الميلاد، واعد ادخال الرمز المرئي للتحقق.

بالأخير قم بالضغط على “استعراض” لتظهر لك كافة نتائج كشف النقاط بالتفصيل. الاستعلام عن نتائج المراسلة onefd ظهرت بالأمس نتائج المراسلة في ولايات الجزائر والمدية ووهران وتيارت وسطيف وعنابة على أن تظهر بشكل متوالي في باقي الولايات، ووجهت وزارة التربية الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائج المراسلة بضرورة توافر تواصل جيد بالانترنت وفي حالة مواجهة عطل او بطء بالموقع ينبغي الانتظار قليلا ومعاودة المحاولة مرة اخرى، وللحصول على نتائج دقيقة على الطالب ادخال بياناته بشكل صحيح,