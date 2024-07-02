موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة

بحث كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2024 التي يترقبها الجمهور بفارغ من الصبر، لقد شهد الدوري المصري لهذا الموسم منافسات قوية بين الفرق وبعضها، مما أثبتت بعض الفرق أدائها وتفوقها عن الموسم الماضي، كما بدأ فريق الزمالك يستعيد قدراته في كسب المزيد من النقاط وتحسين ترتيبه في الدوري بعد تراجعه في بداية الموسم،

ويأتي هذا التقدم نتيجة لانضمام عدة لاعبين جدد إلى صفوف الفريق، مع اقتراب موعد انطلاق مباراة الفريقين الزمالك وفارقوا تتزايد عمليات البحث من أجل الاستمتاع بأجواء المباراة والمنافسة القوية بين الفريقين، ابقوا معنا وسوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2024.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2024

24 ساعة فقط تفصلنا على متابعة لقاء الفريقين الزمالك ضد نظيره فاركو في الجولة 29 من الدوري المصري، التي تنطلق بتاريخ الأربعاء 3 يوليو 2024، ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسوف يشهد اللقاء منافسات وتحديات قوية للغاية، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً حسب توقيت القاهرة، ويسعى الفريقين لحصد 3 نقاط جديدة، حيث يحتل الزمالك الترتيب 8 مقابل 37 نقطة، ويحتل فاركو الترتيب 15 مقابل 25 نقطة.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وفاركو

قناة واحدة مصرية فقط لديها حق البث الحي المباشر لمباريات الدوري المصري منذ عدة سنوات، وهي قناة أون تايم سبورت التي حققت نجاح وتألق كبير، وغداً بعد 24 ساعة تقوم بنقل البث بين الزمالك وفاركو بجودة عالية HD على أن يقوم بالتعليق الصوتى مؤمن حسن، ويمكن متابعة اللقاء فور ضبط إشارة القناة على الجهاز عن طريق الرموز التالية:.