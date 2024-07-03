“اعـتـرض عـلـى نـتـيـجـتـك هُنــــــا“ رابط اعتراضات الثالث متوسط 2024 بالعراق epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

اعتراضات الثالث متوسط، منذ أيام قليلة ظهرت نتائج الصف الثالث المتوسط بمختلف الادارات التعليمية العراقية واستطاع الطلاب الحصول عليها بسهولة عبر الانترنت من خلال موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا الالكتروني وعلى الرغم من ارتفاع نسب النجاح بمعدلات أكبر من الأعوام السابقة الا أن بعض الطلاب يرون أنهم لم يحصلوا على النتيجة المستحقة ويرغب هؤلاء في التقدم باعتراضات لإعادة الفحص والتدقيق بالدرجات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقدم باعتراضات الثالث متوسط ومواعيد التقديم.
اعتراضات الثالث متوسط 2024 بالعراق
تتيح وزارة التربية العراقية إمكانية التقدم بطلبات اعتراض على نتائج مرحلة الثالث متوسط زالتي ظهرت مؤخرا وذلك مقابل رسوم قدرها ثلاثة آلاف دينار للمادة الواحدة، وتقديم الاعتراض يكون خلال فترة عشرة أيام من ظهور النتيجة، وقد كشفت الوزارة عن تفاصيل الأمر حيث يتم تقديم طلب الاعتراض في المدرسة أما المقيمون بالخارج فيتقدموا طلباتهم عبر الادارة التعليمية المحلية على أن يتم إعادة تصحيح المادة المتظلم منها الطالب ورصد درجاته مرة أخرى ثم رفع عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.
رابط اعتراضات الثالث متوسط
يمكن للطلاب تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وذلك للتيسير على الطلاب وحرصا على راحتهم وبذلك يستطيع الطالب انجاز العملية خلال دقائق معدودة وعبر اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الانتقال الى نتائج الثالث متوسط ثم النقر على رابط “الاعتراض”.
- ادخال البيانات اللازمة لتسجيل الاعتراض وهي اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة.
- ثم تحديد المادة أو المواد التي يود التظلم من نتيجتها ويدخل رقم ايصال سداد الرسوم المطلوبة.