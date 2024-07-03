“اعـتـرض عـلـى نـتـيـجـتـك هُنــــــا“ رابط اعتراضات الثالث متوسط 2024 بالعراق epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

اعتراضات الثالث متوسط 2024 بالعراق

تتيح وزارة التربية العراقية إمكانية التقدم بطلبات اعتراض على نتائج مرحلة الثالث متوسط زالتي ظهرت مؤخرا وذلك مقابل رسوم قدرها ثلاثة آلاف دينار للمادة الواحدة، وتقديم الاعتراض يكون خلال فترة عشرة أيام من ظهور النتيجة، وقد كشفت الوزارة عن تفاصيل الأمر حيث يتم تقديم طلب الاعتراض في المدرسة أما المقيمون بالخارج فيتقدموا طلباتهم عبر الادارة التعليمية المحلية على أن يتم إعادة تصحيح المادة المتظلم منها الطالب ورصد درجاته مرة أخرى ثم رفع عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.