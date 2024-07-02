moe.gov.ae.. نتيجة الثانوية العامة الإمارات 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية

رائج على محركات جوجل العالمية الآن نتيجة الثانوية العامة الإمارات 2024 لأن الطلاب تبحث كثيراً على مدار 24 ساعة بدون توقف، يعيش الطلاب فترة صعبة من التوتر والانتظار، ويريدون الإطلاع على النتائج في أقرب وقت ممكن كي تطمئن قلوبهم، ولذلك كشفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية بشكل رسمي عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة، مما أكدت بأن عمليات التصحيح تتم بشكل جيد وعلى أكمل وجه مع مراعاة التدقيق ووضع درجات الطلاب بمنتهى الشفافية منعاً لحدوث أي أخطاء

وكشفت أن المديريات التعليمية طوال فترة التصحيح كانت تقوم بدورها على أكمل وجه في تفقد لجان الكنترول والتأكد من سير أعمال التصحيح بالمعايير المطلوبة والحفاظ على مجهود الطالب وخاصةً بأن الثانوية العامة مرحلة في غاية الأهمية، واليوم ننشر لكم موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الإمارات 2024.

نتيجة الثانوية العامة الإمارات 2024

أخيراً وبعد طول انتظار أصدرت وزارة التربية والتعليم الإمارات بيان رسمي للكشف عن موعد اعتماد نتائج الثانوية العامة وبعد أن أعلنت الوزارة الساعات الماضية أسماء الطلاب الأوائل للسنة الدراسية 2023-2024، وحسب هذا البيان أن النتائج يتم اعتمادها غداً الأربعاء الموافق 3 من يوليو 2024 في مؤتمر صحفي يعقد في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات في ظل حضور فريق من قطاع التربية والتعليم، وبعد انتهاء اعلان النتائج يتم رفعها إلكترونياً.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الإمارات

أصبح بإمكان الطلاب جميعاً استخراج النتائج من خلال الانترنت عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب، ولبدء عملية الاستعلام يرجى اتباع ما يلي:.