“سلي أطفالك في الإجازة” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب بدون تقطيع

يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 في الوقت الحالي، حيث تعد من القنوات المحببة للأطفال وتعلمهم الكثير من القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة بشكل مبسط جدًا، بحيث يتناسب مع العمر العقلي للأطفال، وطريقة التعليم في القناة بالأغاني والأناشيد وهي من أفضل طرق التعليم خاصةً بالنسبة للأطفال لأنها تجعل المعلومة تصل وتثبت في أذهانهم بشكل أسرع.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد في الفترة الحالية بسبب الإجازة الصيفية، فيبحث الآباء والأمهات عن شيء مفيد للأطفال يتعلمونه خلال هذه الفترة، والقناة تقدم برامج وأناشيد تجمع بين التعلم والترفيه والإبداع، فتقدم القناة برامج لتعليم الطفل وزيادة قدراته ومهاراته وتختلف البرامج ومحتواها حسب عمر الطفل؛ فتعلمهم الأرقام والحروف والأشكال الهندسية، وهذا جعل القناة تحصل على نسبة مشاهدة عالية من كل دول العالم العربي وأكثر القنوات المحببة للأطفال، وفيما يلي تردد القناة:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بالكثير من المميزات التي تجعلها من أكثر القنوات المحببة لقلوب الأطفال بل وأكثر القنوات الحاصلة على نسبة مشاهدة عالية من بين الكثير من القنوات: