هنا .. رابــط استخراج رقم المصادقة الثنائية البيام 2024 بالجزائر

يعد الحصول على رقم المصادقة الثنائية البيام في الجزائر خطوة مهمة للطلاب، إذ يمكنهم من الوصول بسهولة إلى نتائج البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، يلعب هذا الرقم دورا حاسما في تأمين حسابات الطلاب وضمان سلامة بياناتهم، وسنقدم لكم في الفقرات التالية كيفية استخراج هذا الرقم الضروري.

طريقة استخراج رقم المصادقة الثنائية البيام 2024 بالجزائر

يمكن للطلاب في الجزائر الاستفادة من رقم المصادقة الثنائية البيام عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للوصول إلى نتائج شهادة التعليم المتوسط، المعروفة باسم البيام. يتميز هذا النظام بسهولة الاستخدام ويضمن توفير النتائج بطريقة فعالة وآمنة، للاستفادة من هذه الخدمة، يجب على الطلاب إتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني، والذي يعد بوابة الوصول الأولى للخدمات التعليمية الإلكترونية. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك، والتي تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى رقم المصادقة الذي يعزز من أمان العملية. النقر على خيار الاستعلام لإرسال البيانات وبدء عملية البحث عن النتائج. بعد ذلك، ستظهر النتائج على الشاشة بوضوح، مما يتيح للطلاب الاطلاع على تقييمهم التعليمي بكل يسر وسهولة.

الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط

للوصول إلى نتائج شهادة التعليم المتوسط، يرجى اتباع الخطوات الإرشادية الآتية بعناية: