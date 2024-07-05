قدم هُنـــا.. رابط التقديم في وزارة الداخلية المعهد العالي بصفة ظابط بالعراق 2024 moi-jobs.iq

رابط التقديم في وزارة الداخلية المعهد العالي

يمكن للراغبين في العمل في وزارة الداخلية بمختلف التخصصات ممن تنطبق عليهم الشروط أن يتقدموا بطلباتهم خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 10 يوليو الجاري، ولابد أن يكون المتقدمين من حملة البكالريوس ومن خريجي دفعات 2022 أو 2023 أو 2024، يحصل الطالب المتطوع بالمعهد على راتب قدره 1.260.000 دينار عراقي، ويتم التقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية حيث يقوم المتقدم بتعبئة الاستمارة وادخال البيانات المطلوبة ثم ارسال الطلب على أن يتم فحص الطلبات من قبل الجهة المختصة ومن ثم اختيار المقبولين، وللدخول الى رابط التقديم اضغط هنا.