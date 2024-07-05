قدم هُنـــا.. رابط التقديم في وزارة الداخلية المعهد العالي بصفة ظابط بالعراق 2024 moi-jobs.iq

وزارة الداخلية المعهد العالي، فتحت وزارة الداخلية العراقية باب التقديم التطوعي لانضمام الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا الى دورة التأهيل للمعهد العالي للتطوير الامني، ووضعت الوزارة عدد من المعايير والشروط اللازمة لقبول المتقدمين، التقديم متاح للشباب والفتيات خريجي الدفعات من 2022 وحتى 2024، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة ومعايير القبول وموعد التقديم والخطوات المتبعة.
رابط التقديم في وزارة الداخلية المعهد العالي
يمكن للراغبين في العمل في وزارة الداخلية بمختلف التخصصات ممن تنطبق عليهم الشروط أن يتقدموا بطلباتهم خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 10 يوليو الجاري، ولابد أن يكون المتقدمين من حملة البكالريوس ومن خريجي دفعات 2022 أو 2023 أو 2024، يحصل الطالب المتطوع بالمعهد على راتب قدره 1.260.000 دينار عراقي، ويتم التقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية حيث يقوم المتقدم بتعبئة الاستمارة وادخال البيانات المطلوبة ثم ارسال الطلب على أن يتم فحص الطلبات من قبل الجهة المختصة ومن ثم اختيار المقبولين، وللدخول الى رابط التقديم اضغط هنا.
شروط التقديم وزارة الداخلية المعهد العالي
أتاحت مديرية التطوع بوزارة الداخلية العراقية تعيين الخريجين للعمل بعدد من التخصصات على أن يتم قبول سبعمائة واربعة وثلاثون شخص من المتقدمين الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ووالده ووالدته عراقيين.
- وأن يكون مؤهله الدراسي البكالريوس من احدى الجامعات المعتمدة.
- ان يتراوح عمره ما بين 19 عاما و 25 عاما.
- أن يكون ذو سيرة طيبة وسمعة جيدة.
- أن يجتاز الاختبارات المطلوبة للتعيين والخاصة بالصحة الجسدية والنفسية واللياقة.
- أن يكون طوله مناسب بحيث لا يقل عن 168 سم للذكور و 155 سم للاناث.
- اجادة استخدام الحاسوب النجاح بالاختبار المخصص.