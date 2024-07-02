تحديث سعر البنزين والسولار في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو

مع اقتراب لجنة التسعير البترولية التابعة لوزارة البترول، بدأ العديد من المواطنين والتجار وكذلك أصحاب السيارات، عن تحديث أسعار البنزين والسولار، التي تكون مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو 2024، وفقًا لأخر تطبيقات لهذه الأسعار خلال شهر مارس 2024، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث لأسعار البنزين والسولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، كالأتي:ك-

وصل سعر بنزين 80 إلى 11 جنيها.

إضافة إلى أن سعر لتر بنزين 92 نحو 12.50 جنيه.

هذا وأن سعر البنزين من نوع 95 إلى 13.5 جنيه.

كما أن سعر الكيروسين نحو 10 جنيهات للتر الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر أسطوانة بوتاجاز نحو 100 جنيه للعبوة.

متى اجتماع لجنة التسعير البترولية

مع بداية الشهر الجاري، فإنه سيتم عقد لجنة تسعير المنتجات البترولية، لتحديث أسعار الوقود المتمثل في البنزين والسولار، سواء بالتثبيت أو الإرتفاع، وفقًا لدورياتها المنعقدة للشهر الحالي، كما أن أخر لجنة تم عقدها من قبل وزارة البترول خلال شهر مارس الماضي، لتُقر بالزيادة على كلا البنزين والسولار، وذلك بقيمة جنيهًا واحدًا على اللتر، ليُسجل سعر لتر البنزين من نوع 80 نحو 11 جنيهًا، هذا وأن سعر اللتر الواحد لبنزين 92 ليبلغ نح 12.50 جنيه.