هنا .. موعد التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وأهم الخطوات

في إطار برنامج “سكنات عدل 3″، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدنية بالجزائر عن إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة، هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة الحكومة الشاملة لمعالجة مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية في البلاد، تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حلول سكنية ملائمة تلبي احتياجات السكان وترتقي بمستوى الحياة، يشترط للمشاركة في هذه المشاريع مجموعة من المعايير التي تضمن العدالة في توزيع الوحدات السكنية وتحقق الفائدة للمستحقين ضمن البرنامج.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3 2024

أصدرت وزارة السكن والعمران والمدنية تفاصيل برنامج “سكنات عدل 3” عبر الجريدة الرسمية، مشيرة إلى الجدول الزمني الخاص بعملية التسجيل الإلكتروني التي تعتبر حيوية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج في الجزائر، وسينطلق التسجيل يوم الجمعة، 5 يوليو 2024، الساعة 9 مساء، بعد تعديل من الموعد الأصلي الذي كان مقررا له الساعة 5 مساء، سيغلق باب التسجيل مؤقتا في الساعة 3 صباحا من يوم السبت، 6 يوليو، ويعاد فتحه في الساعة 8 صباحا، ويستمر التسجيل متاحا حتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم.

ما هي خطوات التقديم في البرنامج 2024

للتسجيل في برنامج “سكنات عدل 3″، يجب إتباع الإرشادات الآتية: