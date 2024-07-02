الوحش الجديد قادم وبقوة.. مواصفات هاتف ريلمي Realme 12 4G وسعر الهاتف في الدول العربية.. أقوي بطارية وأسرع شحن

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12 4G هو واحد من أقوى الهواتف التي تم إطلاقها من قبل شركة ريلمي المتميزة والمعروفة جدا وهو هاتف اقتصادي يمتلك مميزات عالية وفي نفس الوقت أسعار مميزة تقدم هذه الشركة العديد من الإصدارات بشكل مستمر، ولكن هذا الهاتف يمتلك العديد من المواصفات المتميزة التي تجعل العملاء حريصين على الحصول عليه للاستمتاع بالمواصفات المميزة الموجودة في الشاشة وكذلك الكاميرات الخاصة بالهاتف والتي استطاعت أن تنافس العديد من الهواتف الأخرى الموجودة في الأسواق.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 12 4G

‏يمتلك الهاتف مجموعة من المواصفات الرائعة التي تتوفر في كل إمكانياته:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED ومقاسها 6.67 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث قوته تكون 120 هرتز، ويبلع أقصى سطوع للشاشة حوالي 2000 شمعة.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مدمجة في ثقب بالشاشة.

ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر قوي، مع فتحة عدسة f/1.9، بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل لتحسين تأثيرات العزل في الصور.

يعتمد الهاتف على معالج قوي نوعه Snapdragon 685 المصنوع بتقنية 6 نانومتر، والذي يتكون من أربعة أنوية عالية الأداء بتردد يصل إلى 2.8 جيجاهرتز وأربعة أنوية منخفضة الطاقة بتردد يصل إلى 1.9 جيجاهرتز.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 8 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسع باستخدام بطاقة microSD.

البطارية والشحن

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، حيث يمكن شحن البطارية في وقت سريع جدًا، ويتوفر مع الهاتف أيضًا شاحن بقدرة 80 واط مرفق في العلبة، وهناك مميزات أخرى وهي:

يدعم الهاتف شريحتي اتصال (SIM) ويوفر منفذ سماعات 3.5 ملم.

يحتوي على سماعات ستيريو لتحسين تجربة الصوت.

يتمتع بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

سعر هاتف ريلمي Realme 12 4G

الهاتف الجديد من ريملي Realme 12 4G تم إطلاقه وتسعيره تسعى هاتف Realme 12 4G للنسخة الـ 128 جيجا مع 8 جيجا رام بحوالي 215 دولار أمريكي.

لم يتم حتى الآن الكشف عن سعر النسخة الأعلى منه ومن المنتظر أن يتم إطلاقه خلال أسابيع قليلة قادمة في الوطن العربي.